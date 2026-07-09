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Солари: «Странно, что ко мне подходили болельщики «Динамо» или ЦСКА и просили фото, не говорили ничего плохого»

Солари: «Странно, что ко мне подходили болельщики «Динамо» или ЦСКА и просили фото, не говорили ничего плохого»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о жизни и популярности в Москве.Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о жизни и популярности в Москве.

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