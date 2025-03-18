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Bild: в Европе царят тревожные настроения из-за разговора Путина и Трампа

Bild: в Европе царят тревожные настроения из-за разговора Путина и Трампа

Власти европейских стран "дрожат" в ожидании телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, последствия которого могут иметь разрушительный эффект для безопасности на субконтиненте.

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