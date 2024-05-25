Фанаты «Зенита» передали гуманитарную помощь бойцам «Эспаньолы»

Вместе с фондом «Возрождение» и братьями из Сербии Представители футбольного фанатского движения «Зенит» из Санкт-Петербурга и Фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» вместе с братьями из Сербии передали гуманитарную помощь боевому подразделению «Эспаньола».
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