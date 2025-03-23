Нежелательные последствия: почему ни в коем случае нельзя ставить зеркало напротив кровати Алёна Юрьева Зеркала с древних времен сопровождаются множеством суеверий и примет, обладая таинственным и мистическим характером.
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