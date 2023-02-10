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Кафанов о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Уйти из тепличных условий и начать заново доказывать достойно уважения»

Кафанов о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Уйти из тепличных условий и начать заново доказывать достойно уважения»

Виталий Кафанов оценил переход Никиты Хайкина в «Бристоль» из Чемпионшипа. Ранее вратарь выступал за норвежский «Буде-Глимт».

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