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Ученые выяснили, как вирус Эпштейна-Барр запускает развитие рассеянного склероза

Ученые выяснили, как вирус Эпштейна-Барр запускает развитие рассеянного склероза

Вирус Эпштейна-Барр относится к семейству герпесвирусов и присутствует примерно у 90% населения. Большинство людей переносит инфекцию без последствий, однако у некоторых она становится одним из основных факторов развития рассеянного склероза.

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