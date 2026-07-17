Ученые выяснили, как вирус Эпштейна-Барр запускает развитие рассеянного склероза

Вирус Эпштейна-Барр относится к семейству герпесвирусов и присутствует примерно у 90% населения. Большинство людей переносит инфекцию без последствий, однако у некоторых она становится одним из основных факторов развития рассеянного склероза.
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