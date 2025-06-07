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Доля рынка настольных графических процессоров AMD достигла исторического минимума, несмотря на запуск RX 9070

Доля рынка настольных графических процессоров AMD достигла исторического минимума, несмотря на запуск RX 9070

Доля AMD на рынке настольных графических процессоров, основанная на объемах продаж, упала до исторического минимума, согласно последнему отчету Jon Peddie Research, несмотря на запуск компанией новых продуктов в течение квартала.

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