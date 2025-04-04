Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников.

ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников.

Хакер© РИА Новости . Владимир Трефилов ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников: во время разговора с клиентом они стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из смс называть не надо", сообщает банк.

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