Хакер© РИА Новости . Владимир Трефилов ВТБ выявил усовершенствованную схему работы мошенников: во время разговора с клиентом они стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из смс называть не надо", сообщает банк.