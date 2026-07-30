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Татарстан примет юбилейный чемпионат России по гольфу: медали разыграют 120 спортсменов, призовой фонд – 5 млн рулей

Татарстан примет юбилейный 35-й чемпионат России по гольфу. На соревнования, которые пройдут с 5 по 8 августа, съедутся сильнейшие спортсмены России.

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