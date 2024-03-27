Внедрение ИИ в высокотехнологичное производство будет ускорено

Представитель Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) объявил о планах по расширению промышленных инноваций и ускорению производства, основанного на ИИ в Китае, во главе с большими языковыми моделями, чтобы ускорить развитие производительных сил нового качества и создание современной промышленной системы.