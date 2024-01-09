Окленд (ATP). 2-й круг. Оже-Альяссим сыграет с Альтмайером, Шелтон – с Марожаном, Норри – с Ван Ашем

ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 8 – 13 января 2024 ATP 250 Призовой фонд – 713 495 долларов Открытые корты, хард Второй круг Франсиско Серундоло (Аргентина) Александр Мюллер (Франция) Дата проведения 10 января, 02.
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