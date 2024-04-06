НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Российская армия расширила площадь территории контроля в районе села Уманское

Российская армия расширила площадь территории контроля в районе села Уманское

Российские войска продолжают продвижение западнее второй линии обороны противника за Авдеевкой. После освобождения Тоненького и Орловки, а также частичного занятия территории соседних с ним сёл Бердычи и Семёновка, эта линия обороны российскими войсками была прорвана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх