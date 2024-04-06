Российская армия расширила площадь территории контроля в районе села Уманское

Российские войска продолжают продвижение западнее второй линии обороны противника за Авдеевкой. После освобождения Тоненького и Орловки, а также частичного занятия территории соседних с ним сёл Бердычи и Семёновка, эта линия обороны российскими войсками была прорвана.