«Речь о 10-12 иностранцах в заявке». Журналист Егоров об изменении лимита

Журналист Сергей Егоров озвучил информацию о возможных изменениях лимита на легионеров после пресс-конференции нового президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

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