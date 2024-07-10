Концерт группы «Руки вверх!»

Некоторые песни «Руки вверх!» стали фактически народными. Кто же не вспомнит что-нибудь своё, заветное, стоит зазвучать припеву «Забирай меня скорей» или «Ну где же вы, девчонки»? А уж «Крошка моя» и вовсе тянет на гимн поколения! Сергей Жуков продолжает дело, начатое в 1990-е, и щедро делится бешеной энергетикой своего главного проекта с публикой нового тысячелетия.