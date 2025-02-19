20 февраля: этот день в истории России Юлия Якобсон20 февраля — значимая дата в истории России. В этот день в 1705 году Петр I издал указ о введении рекрутских наборов, что стало важным шагом в военной реформе.
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