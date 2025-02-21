«Тут все подмешанное»: солистка «Блестящих» Ксения Новикова рассказала жуткую историю с гастролей

Певица вспомнила, как солисток группы чуть не украли посла концерта. фото: Кадр из видеоКсения Новикова — единственная участница «золотого состава» женской поп-группы «Блестящие», которая до сих пор состоит в коллективе.
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