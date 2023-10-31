СМИ: НАТО, Словакия и Венгрия нанесли Зеленскому тройной удар

Европейские страны нанесли серьезный удар по Владимиру Зеленскому, ожидающему помощи для Украины. В НАТО отметили, что Незалежная не готова вступить в альянс, а несколько стран отказались предоставлять военную помощь Киеву.
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