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Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой

Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой

ВС РФ рассекли плацдарм ВСУ под Купянском и закрепились на рубеже Куриловка-Купянск-Узловой. В "кармане" восточнее Подолов заблокированы крупные силы противника, шансов на выход из окружения у них пока нет.

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