Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой

ВС РФ рассекли плацдарм ВСУ под Купянском и закрепились на рубеже Куриловка-Купянск-Узловой. В "кармане" восточнее Подолов заблокированы крупные силы противника, шансов на выход из окружения у них пока нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Монахи – кровавы...
- IV Где Киев все-таки...
- Германия вновь ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым