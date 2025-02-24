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Царьград

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Угроза атаки БПЛА на Самарскую область снята: последние подробности

Угроза атаки БПЛА на Самарскую область снята: последние подробности

В Самарской области снята угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. О снятии опасности сообщил МЧС России.

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