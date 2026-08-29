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Рамблер

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Безумный Паша и Иришка Чики-Пики объявили о разводе после 13 лет отношений

Безумный Паша и Иришка Чики-Пики объявили о разводе после 13 лет отношений

Интернет-блогеры Безумный Паша и Иришка Чики-Пики объявили о скором расторжении брака. Мужчина рассказал в социальных сетях, что его супруга приняла окончательное решение развестись.

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