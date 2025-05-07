В Германии обвинили однопартийцев Мерца в саботировании его выборов

Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге считают, что первая попытка выбрать на пост канцлера Германии лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца провалилась из-за саботажа его однопартийцев.
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