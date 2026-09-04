Кинолог Голубев: за прыжки на людей собаку не стоит наказывать

Прыжки собак на гостей — довольно частая проблема, с которой сталкиваются хозяева. Такое поведение необходимо корректировать, желательно с раннего возраста, поскольку питомец может вести себя так не только дома, но и на улице, пугая прохожих или пачкая их одежду.