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Газета.ру

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Кинолог Голубев: за прыжки на людей собаку не стоит наказывать

Кинолог Голубев: за прыжки на людей собаку не стоит наказывать

Прыжки собак на гостей — довольно частая проблема, с которой сталкиваются хозяева. Такое поведение необходимо корректировать, желательно с раннего возраста, поскольку питомец может вести себя так не только дома, но и на улице, пугая прохожих или пачкая их одежду.

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