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Стас Бондаренко о жалобах беременной супруги, которая скоро снова родит дочку

Стас Бондаренко о жалобах беременной супруги, которая скоро снова родит дочку

Станислав Бондаренко готовится к счастливому событию — рождению дочки. Но его жена, которая станет многодетной мамой, порой не сдерживает эмоции.

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