Глава Приангарья обсудил развитие железнодорожной логистики с заместителем гендиректора РЖД

В ходе рабочей встречи в Москве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Мурев обсудили вопросы развития железнодорожной инфраструктуры и логистики в Приангарье.
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