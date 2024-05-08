Путин поручил увеличить выплаты академикам РАН в два раза

Валерий Каулин

Во, блин, как интересно! ВАК до сих пор никакого отношения к РАН не имеет! А кто до сих пор решает судьбу научных работ и работников? Если ещё учесть, что в пику РАН создана ВШЭ, становится как-то неуютно при мысли о судьбе науки! И как легко решается вопрос о доходах академиков! В два раза! Попробуй теперь быть непослушным! На любые реформы согласишься!