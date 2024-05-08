Согласно сообщению президента России Владимира Путина, с 2025 года планируется увеличить ежемесячные выплаты членам Российской академии наук (РАН), а также члену-корреспондентам этой организации.
Путин поручил увеличить выплаты академикам РАН в два раза
Комментарии
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Валерий Каулин
Во, блин, как интересно! ВАК до сих пор никакого отношения к РАН не имеет! А кто до сих пор решает судьбу научных работ и работников? Если ещё учесть, что в пику РАН создана ВШЭ, становится как-то неуютно при мысли о судьбе науки! И как легко решается вопрос о доходах академиков! В два раза! Попробуй теперь быть непослушным! На любые реформы согласишься!
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