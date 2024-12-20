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Парламентская газета

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Ответственность за нарушения в сфере закупок ужесточат

Федеральный закон, который за нарушение нарушения порядка планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд устанавливает административную ответственность, одобрен на пленарном заседании Совфеда 20 декабря единогласно.

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