Ответственность за нарушения в сфере закупок ужесточат

Федеральный закон, который за нарушение нарушения порядка планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд устанавливает административную ответственность, одобрен на пленарном заседании Совфеда 20 декабря единогласно.
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