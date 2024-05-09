Юрий Шалабаев встретился с воспитанниками центра «Хочу стать десантником»

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с воспитанниками центра военно-патриотического воспитания и военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» после Парада Победы, в котором они приняли участие.
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