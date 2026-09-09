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Аргументы и Факты

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Ракетный дождь накрыл Украину за атаку РФ: главная новость СВО 9 сентября

Ракетный дождь накрыл Украину за атаку РФ: главная новость СВО 9 сентября

Дежурные средства ПВО в ночь на 9 сентября сбили 596 украинских беспилотников.В Новороссийске, к сожалению, не обошлось без жертв: погибли 4 человека, еще 29 получили ранения.

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