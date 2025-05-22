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  • Александр Корякин
    Отдых приезжих тоже подорожает...С 1 июля в Крыму ...
  • Будерацкая Татьяна
    Что же вы издеваетесь над народом. Коммунальные платежи уже поднебесные.С 1 июля в России...
  • Галина Друзина
    Да с ума сойти, куда ещё повышать, пенсионеры еле выживают.С 1 июля в России...

Андрей Руденко: Обстановка на утро 22 мая 2025 года

Андрей Руденко: Обстановка на утро 22 мая 2025 года

Обстановка на утро 22 мая 2025 годаБолее суток продолжаются атаки дронов на регионы России. Сбито более 200 дронов в Крыму, Орловской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской, Липецкой, Владимирской областях.

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