Андрей Руденко: Обстановка на утро 22 мая 2025 года

Обстановка на утро 22 мая 2025 годаБолее суток продолжаются атаки дронов на регионы России. Сбито более 200 дронов в Крыму, Орловской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской, Липецкой, Владимирской областях.
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