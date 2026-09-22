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Нижегородская правда

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Глава клуба исторической реконструкции Переварюха развеял мифы о необычном хобби

Глава клуба исторической реконструкции Переварюха развеял мифы о необычном хобби

В Нижнем Новгороде прошёл фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский Штандарт 2026». Масштабные бои в исторических костюмах от рыцарей и викингов до мушкетёров и бойцов Красной армии.

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