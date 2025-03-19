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Очень странные дела...

Очень странные дела...

Хорошая знакомая, ни с того, ни с его, вдруг перестала со мной общаться. Я долго крепилась, типа  "у меня своя гордость!"  и  "чё я должна первой шаг навстречу делать?", но тут от неё СМС-ка приходит: "Разлучница!!!  Ненавижу!!!" Сижу, офигеваю потихоньку - никогда такого за собой не замечала, чтоб, значит, у подруг их любимых уводить.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Фигня на посном масле.
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21 час.
Светлана Рыбчинская
Для кого-то фигня,а для некоторых- ого-го!Но это был юмористический рассказ😆
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20 час.
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