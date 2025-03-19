Очень странные дела...

Хорошая знакомая, ни с того, ни с его, вдруг перестала со мной общаться. Я долго крепилась, типа "у меня своя гордость!" и "чё я должна первой шаг навстречу делать?", но тут от неё СМС-ка приходит: "Разлучница!!! Ненавижу!!!" Сижу, офигеваю потихоньку - никогда такого за собой не замечала, чтоб, значит, у подруг их любимых уводить.