Дагестанский омбудсмен встретился с предпринимателями по вопросу повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение

1 марта уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов по инициативе представителей промышленной отрасли провел рабочую встречу, посвященную повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение в г.
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