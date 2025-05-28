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Марат Башаров играет мэра: новая роль актёра в сериале о политике

Марат Башаров играет мэра: новая роль актёра в сериале о политике

Актёр Марат Башаров исполняет роль мэра в новом сериале, что символизирует новый этап в его карьере. Башаров выразил желание стать министром по туризму для инспекции отелей, но считает реальную работу мэра слишком сложной.

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