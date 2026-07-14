В Санкт-Петербурге полицейскими задержан дроппер, оставивший пенсионера без накоплений

11 июля в полицию Красногвардейского района обратился 71-летний пенсионер с сообщением о том, что накануне ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру 600 000 рублей.
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