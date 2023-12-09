Три ретейлера в РФ согласились ограничить наценки на яйца

Торговые сети «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса» добровольно ограничат наценки на яйца. Такое решение было принято по итогам обсуждения цен на социально значимые продукты экспертным советом при ФАС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.