Три ретейлера в РФ согласились ограничить наценки на яйца

Торговые сети «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса» добровольно ограничат наценки на яйца. Такое решение было принято по итогам обсуждения цен на социально значимые продукты экспертным советом при ФАС, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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