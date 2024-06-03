Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов по России

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам разрешает использовать переданные Вооруженным силам Украины истребители F-16 для нанесения ударов по «военным целям» на территории России.
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