Октябрьский шопинг: как сэкономить миллионы на Hyundai, Hongqi и Volga — топ-предложения дилеров

Октябрь стал настоящим месяцем для автолюбителей, которые мечтают о новой машине: дилеры в России предложили скидки и специальные условия на отдельные модели, которые могут сэкономить покупателям от 100 тысяч до 3,1 миллиона рублей.
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На хончи хорошее предложение сделали, снизили цену, а ведь в прошлом месяце и так было одно снижение цены