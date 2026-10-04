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FiNE NEWS

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Октябрьский шопинг: как сэкономить миллионы на Hyundai, Hongqi и Volga — топ-предложения дилеров

Октябрь стал настоящим месяцем для автолюбителей, которые мечтают о новой машине: дилеры в России предложили скидки и специальные условия на отдельные модели, которые могут сэкономить покупателям от 100 тысяч до 3,1 миллиона рублей.

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