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Сверхпопулярный телефон Nokia 3210 (2024) 4G с FM-радио, MP3-плеером, «Змейкой» и YouTube Shorts поступил в свободную продажу в Китае

Сверхпопулярный телефон Nokia 3210 (2024) 4G с FM-радио, MP3-плеером, «Змейкой» и YouTube Shorts поступил в свободную продажу в Китае

https://fine-news.ru/sverhpopuljarnyj-telefon-nokia-3210-202.Телефон Nokia 3210 (2024), перезагрузка классической модели 25-летней давности, с современными обновлениями, был выпущен в Китае в мае этого года, но вся стартовая партия была распродана за пару дней.

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