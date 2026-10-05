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Царьград

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Суд в Ереване назначил пенсии прокурорам и судьям из Нагорного Карабаха

Суд в Ереване назначил пенсии прокурорам и судьям из Нагорного Карабаха

Административный суд Еревана полностью удовлетворил иск о назначении специальной пенсии бывшему прокурору, работавшему в Нагорном Карабахе, с выплатой средств начиная с 10 октября 2023 года.

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