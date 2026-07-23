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Политика как она есть

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В России прокомментировали самый крупный пакет санкций за четыре года

В России прокомментировали самый крупный пакет санкций за четыре года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, который был назван самым крупным за четыре года.

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