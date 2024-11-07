Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

73 подписчика

Какой сегодня праздник: 8 ноября

Какой сегодня праздник: 8 ноября

Сегодня,8 ноября, отмечается День пианиста.  Праздник набирает популярность в музыкальной среде, и касается он, в первую очередь, тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх