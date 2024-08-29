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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
#народныеприметы

#народныеприметы Друзья, достаем курительные трубки — проверим, не намечается ли дождь ;) Примет сегодня немного, поверяйте — подходит ли какая-то из них вам 🤗 ▫️Пепел из курительной трубки поднимается вверх – к ненастью ▫️Если близко от луны образуется круг – дождь на другой день, а если далеко – через 1–3 дня ▫️Звезды белые – к сухой и ясной погоде ▫️Звезды появляются над слоем облаков – к сильному ветру ▫️Лодки на воде стоят спокойно – к тихой, безветренной осени и мягкой зиме ▫️В небе видно улетающих журавлей – к морозам на Покров.

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