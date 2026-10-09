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SUSANIN

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Власти Удмуртии внесли «Ижавиа» и ижевский аэропорт в прогнозный план приватизации на 2027 год

Власти Удмуртии внесли «Ижавиа» и ижевский аэропорт в прогнозный план приватизации на 2027 год

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии утвердило прогнозный план приватизации республиканского имущества на 2027 год.

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