Абдулмуслимов прибыл на Всероссийский фестиваль "Голос Евразии"

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл на Всероссийский фестиваль национального телерадиовещания "Голос Евразии-2024", проходящий на территории гостиничного комплекса "Джами".
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