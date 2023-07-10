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Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Путин всегда был очень добр к врагам и недоброжелателям, с этим вряд ли кто может поспорить, а если кто будет оспаривать это утверждение, то пусть прочитает пару статей (эту и эту) Ключевое слово первого предложения я выделил жирным шрифтом.

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