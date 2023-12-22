Politico: Израиль задействует американские дроны для поиска заложников в Газе

Израильская армия все больше надеется на недорогие беспилотные летательные аппараты производства США для поиска заложников и разведки туннелей, предположительно используемых радикальным палестинским движением ХАМАС.
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