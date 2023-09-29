Минобороны России: осенний призыв начнётся с 1 октября во всех регионах

Осенняя призывная кампания стартует 1 октября по всей России, включая новые регионы. В отдельных районах Крайнего Севера призыв начнётся 1 ноября, сообщил 29 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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