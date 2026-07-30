Военкор, Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «ВЕСТИ» заявил, что украинская армия столкнулась с крайне тяжелой ситуацией на линии боевого соприкосновения из-за нехватки личного состава и низкого качества подготовки из-за принудительной мобилизации в стране.