Астрофизик Коваленко: планету ждет мощная геомагнитная буря

Последние исследования солнечной активности, выполненные международной командой ученых с использованием телескопа SOHO и данных с российской станции «Спектр-РГ», продемонстрировали, что Солнце вошло в стадию повышенной активности.
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