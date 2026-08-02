Президент Путин рассказал о строительстве первой в России высокоскоростной магистрали

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и рассказал о ходе строительства первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Санкт-Петербург.
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